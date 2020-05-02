تعديل على ماكينة تسهل حصاد القمح في ساعة ونصف فقط

أجرى قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعديلا جوهريا في ماكينة الكومباين، لتقوم لأول مرة في مصر بكافة عمليات حصاد محصول القمح، حيث تقوم الماكينة بدراسة القمح وتقطيع القش إلى تبن وتجميعه إلى كومة في نفس الوقت.

وكشف تقرير للوزارة أن الماكينة تسهل على المزارع عملية إخلاء أرضه مباشرة والتجهيز لزراعة المحصول التالي خلال ساعة ونصف على الأكثر للفدان الواحد، لافتا إلى أن ذلك يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد من المحصول خلال الحصاد، فضلا عن زيادة الإيرادات للمزارع الصغير.

وأكد الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، أن ذلك التعديل تم بالتعاون مع معهد بحوث الهندسة الزراعية ومشروع النظام المستدام والذي يترأسه الدكتور عصام واصف، حيث تم إجراء تعديل جوهري على الكومباين الهندي بعرض تشغيل 2 متر بإدخال شوبر لتقطيع القش وتنك يعمل هيدروليكيا لكي يقوم الكومباين بعملية الحصاد والدراس والتذرية في وقت واحد (حبوب+تبن) خصوصا للمساحات الصغيرة .

وأضاف أنه تم إجراء التعديل مبدأيا بإحدى الماكينات بورشة السنبلاوين التابعة للقطاع، تمهيدا لتعميم التجرية على باقي الكومبينات الهندي بالقطاع على مستوى الجمهورية.