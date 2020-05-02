بالصور.. احتفاء المصريين بمسلسل الاختيار مستمر لليوم الثامن على التوالي

جرعة من السعادة والحزن والفخر والألم والعزة ومشاعر مختلطة أخرى كثيرة يسببها مسلسل الاختيار في نفوس المصريين يوميا بعد كل حلقة تعرض في ليالي شهر رمضان الكريم على شاشة "ON TV"، بعدما يتم عرض عمليات عسكرية وانتصارات سجلتها قواتنا المسلحة المصرية على أرض سيناء ضد التكفيريين والعناصر الإرهابية والإجرامية تارة، وعرض مشاهد ليد الغدر وهي تغتال أبطالنا بطرق التكفريين الغادرة الخسيسة.

كما تكشف حلقات المسلسل ذكريات المصريين مع كل مافعلته جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمهم وتوليهم مقاليد الحكم في مصر على مدار عام وأفعالهم القذرة ضد الشعب المصري حتى بعد خلعهم من الحكم استجابة للشعب المصري.

ومنذ بداية عرض المسلسل على مدار شهر رمضان الكريم وأصبح المسلسل حديث المصريين الشرفاء محبي وطنهم وعاشقيه فخورين بقواتهم المسلحة المصرية، وفخورين وفرحين بكشف حقائق الجماعة الإرهابية، وبعد كل حلقة يصبح المسلسل حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتتصدر الإشادة والاحتفاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي رصد لبعض تعليقات المصريين على مسلسل الاختيار، حيث كتب عمرو: "ده تاريخ حرب مع المتأسلمين.. نصيحة بلاش تتفرج عليه مش هتلاقى علاج هتلاقى إللى هيعجبك على قناة تزاع عند خليفة العهر أو الجزيرة المعزولة من بعد الإخوان.. الناس بقت في مصر مسلمين وقدرنا نفرق بين المسلم والمتأسلم السياسي لسه في مسلسلات كتير والاختيار أولهم".

وقال عادل: "الخرفان بعد الممر والاختيار لسة فيلم الشلل بتاع السقا حيخلي المخاريق تتوب وتعرف أن شباب الإخوان شباب كلاب بلدي".وكتبت نشوى نور: "لجان الإخوان عاملين شغل جامد طحن وسابوا المعارك والإرهاب وكراره اللي خد 11 مليون والاختيار اللي بيشوه الملتحين والنقاب وشغالين نقاد فنين، ومركزين في حاجات أنا كمشاهد ممكن تعدى علي".

وقال عسكر: "الإخوان إرهاب كل العصور معندهمش ضمير ولا دين ولا وطن، والاختيار فضحهم والله حسبي الله ونعم الوكيل في الإخوان".وكتب حسام: "احنا نحط الجماعة وكلبش والاختيار دول فى المتحف الفنى ونعلق بوستراتهم على بيوت الإخوان".

وكتب صلاح الحياة: "أجاب مسلسل الاختيار للإخوان على سؤال لماذا لم تنكسر مصر رغم دولارات انفقت، وأكاذيب أطلقت وإرهاب وحملات مستمرة وعملاء تآمروا واستنزاف دائم لمواردها وأرواح أبناءها؟، مفاد الإجابة: لدى المصريين إصرار على سحق الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية مهما طالت المعركة أو تنوعت أسلحتها".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.