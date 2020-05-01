جمال بخيت: خديعة "الإخوان فصيل وطني" من أكبر جرائم مبارك ونظامه

علق الشاعر جمال بخيت، على مقولة الإخوان، أنه كتب قصيدة "مدد يا حسن البنا"، بأنه كشاعر، هو بشر مثله مثل غيره، واعترف بأن نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، خلال الـ15 سنة الأخيرة، خدعنا ضمن من خدعت، وأكبر خديعة وقعنا فيها، أنها وصلت لنا كشعب مصري، أن الإخوان فصيل وطني.

وأضاف بخيت، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، أن هذا من أكبر الجرائم التي فعلها نظام حسني مبارك، في الوقت الذي كان يحدث إتفاقات في الغرف المغلقة بينه وبين الإخوان أو النظام وليس هو كفرد، وكان يصدر لنا أنه يسجنهم ويضطهدهم كما يتضطهد الحركة الوطنية، والناصريين، وأثناء تفتيت حزب الوفد.

وتابع، أننا خدعنا وأعتبرناه ليس فصيل وطني فقط، إنما متواجد على الأرض، مؤكدا أن قصيدة المدد، هي أنه يستدعي كل القوى لهدف إسقاط نظام، وأن الإطاحة بحسني مبارك وتغييره بعد حكم استمر 30 عاما، وليس به أي نوع من المؤامرة.