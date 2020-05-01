وكيل صحة سوهاج: عزل 19 منزلا بعد اكتشاف إصابات كورونا بقرية باجا

قررت مديرية الصحة بسوهاج، اليوم، عزل مربعا سكنيا بقرية باجا، التابعة لمدينة سوهاج، بعد اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه انتقل إلى القرية اليوم، بصحبة محمد امبابي رئيس مدينة سوهاج، وإدارة الطب الوقائي، ورجال الشرطة حيث جرى تعقيم المنطقة التي يوجد بها 5 حارات و19 منزلا، وجرى تقديم الإرشادات الصحية لهم، وعزلهم منزليا لمدة 14 يوما.

وأضاف أنه جرى التواصل مع محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير المستلزمات أثناء فترة العزل البالغة 14 يوما، وقامت الأجهزة الأمنية بوضع الحراسة الأمنية بالمنطقة لمنع الدخول والخروج.

وأضاف "جميعة" في بيان، أن قرية باجا، من أكثر القرى التي ظهرت بها إصابات على مستوى محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية، وأنه جرى عمل التطهير اللازم للمنطقة، وعمل التوعية اللازمة لكيفية العزل السليم للسكان بالمنطقة.