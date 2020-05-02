بعد إقراراها.. تفاصيل المجالس الطبية لسكك حديد مصر واختصاصاتها

أصدر الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، قرارا الأسبوع الماضي بلائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليبدأ تطبيقها على كافة العاملين بالهيئة، منذ إصدارها.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن اللائحة تنص على تشكيل مجلس طبى عام ومجالس طبية فرعية تابعة للمجس العام وتتبع الهيئة، مشيراً إلى أن اللائحة تتضمن تشكيل المجلس الطبى العام بقرار من السلطة المختصة مكونا من رئيس المجلس الطبى العام أو من ينوب عنه وعدد 5 أعضاء من الأطباء من مختلف التخصصات المطلوبة.

وترصد "الوطن" تفاصيل المجالس الطبية واختصاصاتها في 12 معلومة، وهي كالتالي:

١- تشكيل المجالس الطبية الفرعية من أطباء يعملون كل الوقت بمعرفة رئيس المجلس الطبى العام.

٢- يختص المجلس الطبى العام بتقرير مدى ارتباط الإصابة بالعمل من الناحية الطبية والنسبة المئوية للعجز.

٣- اختيار أعضاء المجلس الطبى العام بمعرفة رئيس المجلس الطبى العام.

٤- المجلس الطبى العام مختص باعتماد قرارات المجالس الطبية الفرعية وأطباء الأقسام بمنح الإجازات المرضية الطويلة أكثر من 60 يوما.

٥- تختص المجالس الطبية الفرعية بإجراء الكشف الطبى على العاملين بالهيئة ومنح الإجازات المرضية والاستثنائية فى حدود الـ 60 يوما.

٦- يختص المجلس الطبى العام بإجراء الكشف الطبى على المرشحين للعمل بالهيئة من أجل تقرير اللياقة الصحية للتعيين فى وظائف الهيئة بالاشتراك مع اللجان المركزية للهيئة القومية للتأمين الصحى.

٧- يختص المجلس الطبى العام بتقرير علاج المرضى أو المصابين من العاملين بالهيئة خارج مستشفيات الهيئة داخل مصر، إذا تطلب حالتهم ذلك مع اعتماد نفقات العلاج.

٨- يختص المجلس الطبى العام بإجراء الكشف الطبى على العاملين بالهيئة.

٩- يختص المجلس الطبى العام بتقرير اللياقة الصحية لإعادة التعيين بالخدمة أو البقاء فى الخدمة أو مد مدة الخدمة أو منح الإجازات المرضية أو الإجازات الاستثنائية أو الإجازات الخاصة.

١٠- يختص المجلس الطبى العام بتقرير اللياقة الصحية لأعضاء البعثات التدريبية الموفدين للخارج.

١١- يختص المجلس الطبى العام باتخاذ قرار العجز الكلى والجزئى للماصبين للعاملين المصابين.

١٢- تختص المجالس الطبية الفرعية بإجراء الكشف الدورى على العاملين بالهيئة وتقديم تقارير طبية للمجس الطبى العام عن حالة المرضى، الذين يتعذر انتقالهم إلى مقر المجلس الطبى العام.