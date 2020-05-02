والد شهيد بئر العبد يروي كيف تلقى خبر وفاة نجله: ابني في الجنة

تحدث علي محمد والد الشهيد أحمد علي أحد شهداء بئر العبد، عن تفاصيل تلقيه خبر وفاة نجله، بأنه تلقي الخبر عن طريق اتصال ورد له من الكتيبة التابع لها ابنه بمدينة بئر العبد، لافتاً إلى أن نجله كان يبلغ من العمر 23 عاما.

وأضاف نجل عم الشهيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنهم آخر مرة رأوا الشهيد كانت منذ إجازته الماضية، "أحمد إنسان بسيط، محترم ومؤدب جدا، متعلم وحاصل على بكالوريوس شريعة وقانون".

وتابع، أن خبر وفاة الشهيد وقع على أهل قريته بصدمة كبيرة، واستقبلوه بجنازة مهولة، متأكداً أنه شهيد وسيكون في الجنة.

وأكد، أن الشهيد أحمد مات من أجل الوطن وهو يحارب الإرهاب ومات بطل وهو يعرف جيداً ما كانت تفعله داعش فينا ومات يقاتل في سبيل الله عز وجل.