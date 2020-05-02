نقيب التمريض: حادث بئر العبد الإرهابي لن يثنينا عن تطهير بلدنا

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بالعزاء لأسر شهداء حادث بئر العبد بالعريش، والذين استشهدوا إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وقالت محمود، إن الإرهاب الأسود لن يثني مصر حكومة وشعبا عن طريقهم لتطهير مصر من الإرهاب والخونة والعمل على تقدم ورفعة الوطن، وأن دماء الشهداء الذكية ستظل تجسد مع من سبقوهم من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه وستظل بطولتهم دائما في قلب كل مصري.

وأضافت: "نثمن دور القوات المسلحة والشرطة العظيم الذي يقومون به ومجهوداتهم الكييرة في محاربة الإهارب، داعين الله عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".