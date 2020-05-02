وزير الصحة: إعادة العمل في حملات 100 مليون صحة وقوائم انتظار العمليات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإعادة العمل بقوائم الانتظار بعد إيقافها لمواجهة فيروس كورونا، وتابعت: "كان فيه تكليف أول الأسبوع اللي فات أننا نرجع كل مبادرات الصحة العامة، عايزين نشجع المواطنين والحياة مش هتتوقف بسبب كورونا".

وأضافت "زايد" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه سيتم إعادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه، وكل حملات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، موضحة أن هناك تخوف من قبل المواطنين للخضوع للعمليات في المستشفيات جراء انتشار فيروس كورونا، حيث تعمل الوزارة جاهدة على طمئنتهم لإجراء تلك العمليات لهم وعدم تأخيرها.

وأكدت أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية في المستشفيات من أجل إجراء تلك العمليات بدون إصابة أحدا بكورونا: "هنحمس الناس واحنا واخدين كل الإجراءات الاحترازية بمستشفياتنا".