بينها "الاختيار".. سمير فرج يوضح 3 أسباب وراء حادث بئر العبد الإرهابي

نعى اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا، جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، موضحًا أن العدو في سيناء غير مرئي والحرب ضد هؤلاء الإرهابيين ستكون طويلة.

وتحدث "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" على شاشة "إكسترا نيوز"، عن أسباب هذه العملية الإرهابية الأخيرة، موضحًا أنها ترجع لـ 3 أسباب، أولها الضربات الرهيبة التي أصابتهم خلال السنوات الماضية، بالإضافة لمسلسل "الاختيار".

وواصل :"السبب الثالث أن هؤلاء الإرهابيين يريدون أن يخبروا الناس الذين يمولونهم في قطر وتركيا أنهم موجودون".