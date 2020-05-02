وزيرة الصحة تكشف تفاصيل نشر البحث العلمي المصري في "لانست"

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تفاصيل نشر البحث العلمي حول فيروس كورونا في مجلة لانست، التي تعتبر واحدة من أكبر وأشهر المجلات العلمية في العالم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب"، عبر شاشة "mbc مصر": "منذ بداية عملنا في مبادرة 100 مليون صحة، نحرص على النشر العلمي، لأنه ذاكرة وتاريخ العمل".

وتابعت: "لو اشتغلنا ومأرخناش لشغلنا فمحدش هيشفوه، ولانست لها قيمة علمية كبيرة، وكنا بنتكلم على توقعاتنا لأعداد المصابين، ولانست بعتتلنا الموافقة في 5 أيام وبعدها جرى النشر في أسبوعين، وده يعتبر حاجة سريعة جدًا، والنوع ده من النشر العالمي يؤرخ لخبرة مصر في إدارة هذه الأزمة".