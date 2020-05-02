فيديو.. أستاذ أمراض مناعة: في حالات مصابة بـ كورونا مهما عملنا هيموتوا

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة مستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بـ"نيوجيرسي"، إن هناك حالات مصابة بفيروس كورونا وكل المحاولات معهم للشفاء تفشل ويتوفوا، "في حالات بيجيلها الفيروس ومهما عملنا هيموتوا".

وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن هناك أشخاصا سيصابون بالفيروس ويشفون منه ولا تظهر أي أعراض ويشفون وغير معروف الأسباب، ولذلك الوقاية خير من العلاج.

وأوضح خضر: "المريض اللي بينتهي على جهاز التنفس الصناعي نسبة الوفيات 80%"، ولذلك الحل الوحيد للإنقاذ للحالات المتأخرة هي البلازما ولكن صعب الحصول عليها لأنها تحتاج لمتبرع.