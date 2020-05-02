"الأعلى للإعلام" يصدر بيانا إحصائيا عن المسلسلات المعروضة برمضان اليوم

قال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم اليوم إعلان البيان الإحصائي الأول عن المسلسلات التي تعرض على الشاشات بدءا من شهر رمضان الجاري، لافتا إلى أن مؤشرات التقرير توحي بأن الأعمال المعروضة "مبشرة ومنتظمة" على حد وصفه، لافتا إلى أن المخالفات قليلة جدا مقارنة بالعام الماضي.

ومن المقرر أن يشمل التقرير إحصاء بالملاحظات والمخالفات التي وقعت في الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان منذ يوم الثلاثاء الماضي، وهو عبارة عن تفريغ لتقارير اللجان الفنية المكلفة بمتابعة ورصد المسلسلات، ويتضمن رسم بياني للمعايير الـ17 ومنها السب والقذف، ألفاظ خادشة للحياء، عدم احترام اللغة العربية، عنف غير مبرر، عنف ضد المرأة، التدخين، شرب مخدرات وغيرها، كما يقسم الإحصاء الشاشات ويدرج المسلسلات التي تعرض تحت اسم كل شاشة بإجمال مخالفاتها وهو ما حدث العام الماضي.

وتابع رئيس لجنة الدراما في تصريح لـ"الوطن" بقوله، إنه كان من المقرر صدور أول تقرير حول ملاحظات ومخالفات المسلسلات الخميس الماضي لكن تأجل إلى اليوم السبت، وحول تقييم المسلسلات قال إنها "إلى حد كبير معتدلة وهناك وعي كبير لدى الإعلاميين، ونحن في اللجنة نعمل هذا العام ببساطة وبدون توتر بسبب تراجع المخالفات"، مطالبا الشاشات أن تقوم من تلقاء نفسها بحذف أي ألفاظ خارجة أو أي مشاهد خادشة للحياء ومخالفة لروحانيات الشهر الكريم، مثلما حدث العام الماضي من قبل بعض القنوات.

وأضاف لاشين أن التقارير الأولية لعملية رصد مخالفات المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان، تشير إلى التزام أغلب الأعمال الدرامية، بثلاثة فواصل إعلانية في الحلقة الواحدة، موضحا أن الفاصل الإعلاني الواحد، يتراوح ما بين 8 إلى 10 دقائق، وأن "المدة معقولة، مقارنة بالعام الماضي، حيث وردت العديد من الشكاوى، من طول مدة الإعلانات، سواء في المسلسلات أو البرامج" حسب تعبيره، وتابع عضو المجلس، "يتميز هذا العام أيضا بوجود منصات إلكترونية بديلة، تذيع المسلسلات بدون فواصل إعلانية، وبالتالي لم تصبح الإعلانات مزعجة".