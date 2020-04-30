"القومي للمرأة" يطالب الأعلى للإعلام بوقف برنامجي رامز جلال وفيفي عبده

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بشكوى رسمية إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامجي "رامز مجنون رسمي" و"خلي بالك من فيفي" واللذان يعرضان حالياً على قناة "إم بي سي مصر".

مايا مرسي: "رامز مجنون رسمي" يهين الضيوف ويتنمر عليهم بصورة فجة خاصة السيدات

وأكّدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن لجنة الرصد الإعلامي بالمجلس رصدت العديد من المخالفات بهذين البرنامجين، فمقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" يعتمد على إهانة الضيوف والتنمر عليهم بصورة فجة، والإساءة الكبيرة إلى الضيفات السيدات والتقليل من شأنهن، فيما يسخر برنامج "خلي بالك من فيفي" من مرضى الصرع، ويستهزئ بأصحاب البشرة السمراء؛ بما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، إضافة إلى خلوهما من القيمة الفنية والأخلاقية.

مايا مرسي: "خلي بالك من فيفي" يسخر من مرضى الصرع ويستهزئ بأصحاب البشرة السمراء

وأكّدت رئيس المجلس القومي للمرأة، خطورة هذه البرامج كونها تؤثر بشكل كبير على سلوكيات النشء وتصدر له العديد من القيم السلبية ومنها العنف والقسوة والاستمتاع بتعذيب الآخرين، والتنمر والسخرية من المرض، مطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه وقف بث هذه البرامج المسيئة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ لجنة الرصد للأعمال الدرامية والبرامجية بالمجلس القومي للمرأة المنبثقة من لجنة الإعلام تعمل على متابعة ورصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات التي تذاع خلال شهر رمضان الكريم 2020، ويعتمد الرصد على الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس 2018، وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كمعيار إعلامي لتناول صورة المرأة في وسائل الإعلام، وترسل اللجنة جميع المخالفات إلى المجلس الأعلى للإعلام.