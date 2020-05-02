إعفاء بعض وحدات القوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية

أصدر الفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارا بإعفاء بعض وحدات القوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية، على أن تضاف تلك الوحدات بالكشف الصادر بالقرار رقم 68 لسنة 2015، وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه، كما لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

وتضمن القرار أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبية على العقارات المبنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ونشرت الوقائع المصرية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 47 لسنة 2020، وجاءت تفاصيله كالتالي: