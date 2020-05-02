إحالة مسؤولين إلى النيابة بتهمة التلاعب في التراخيص بالمنوفية

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عدداً من المختصين بإحدى الوحدات القروية بقويسنا للنيابة العامة، لإعمال شؤونها حيال وقائع متمثلة في التلاعب في التراخيص وتوصيل المرافق لعدد من المواطنين بالمخالفة.

وجرى إحالة المختصين لإهمالهم في مهام وظائفهم والتلاعب بالترخيص رقم (35) لسنة 2020، وكذا توصيل المرافق لعدد من المباني المخالفة على الرغم من مخالفتهم لشروط الترخيص الصادر لهم وكذا عدم وجود دفاتر وسجلات تراخيص بالوحدة ووجود دفاتر غير معتمدة وغير مرقمة.

كما تضمنت المخالفات عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 مقابر جرى بناؤها بالمخالفة على الأراضي الزراعية، والأمر نفسه ينطبق على مواطن تعدى على 300 متر، بالإضافة إلى تجاهل العديد من المخالفات.

جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام، فور فحص الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين بنطاق إحدى الوحدات القروية بقويسنا وفحص أعمال القسم الهندسي بالوحدة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري، والتصدي بكل حزم للمخالفين.