غلق وتشميع 8 محلات في قطور بالغربية

أغلق مجلس مدينة قطور، بالغربية، برئاسة المحاسب أحمد المغاوري، 8 محلات في قريتي صرد، وشبرا بلولة، بسبب عدم التزام أصحابها بقرارات الغلق، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشن مجلس مدينة قطور، ليلة أمس حملة لمتابعة الالتزام بقرارات الغلق والحظر في عدد من القرى، تنفيذا لتعلميات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتنفيذ حملات في القرى في إطار محاربة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسؤول في ديوان عام محافظة الغربية، أن هناك تعليمات إلى كافة رؤساء المدن بشن حملات ليلية على القرى لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق في موعدها وتنفيذ إجراءات الحظر، وذلك بعد تلاحظ أن 95% من الإصابات بفيروس كورونا، التي سجلتها المحافظة في القرى، حيث جرى وضع 5 قرى في الحجر الصحي.