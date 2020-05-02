"حاولت اغتصبه مات في إيدي".. مسجل خطر يعترف بالتعدي على طفل بالساحل

"قولتله تعالى نروح البيت، وطلبت منه ممارسة الشذوذ فرفض فحاولت أغتصبه مات في أيدي بعد الفطار".. بهذه العبارة كشف مسجل خطر تفاصيل محاولة اغتصاب طفل وقتله داخل منزله بمنطقة الساحل.

وأضاف المتهم في محضر الشرطة أنه حاول الاعتداء الجنسي على الضحية لمدة 20 دقيقة تقريبا، وأثناء ذلك خنقه بدون علمه ثم حمل جثته وألقاه بعيدا عن منزله، حيث حررت الشرطة المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لبدء التحقيق.

تعود القصة عندما تلقى المقدم حسام عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل ملقاة في مقلب قمامة بدائرة القسم، بالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات مبلغ بغيابه منذ يومين، وتبين أن جثته بها آثار خنق على الرقبة وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير البحث الجنائي، ودلت تحريات رجال المباحث بعد فحص الكاميرات وسؤال شهود العيان، إلى أن الطفل شوهد آخر مرة بصحبة عاطل 32 سنة سبق اتهامه في 7 قضايا متنوعة.

وجرى ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمناقشته اعترف بارتكابه بقتل الطفل وأقر أنه استدرجه لمنزله وحاول اغتصابه، إلا أن مقاومة الطفل حالت دون ذلك، فقرر التخلص منه بقتله ثم التخلص من الجثة بإلقاءها في الشارع لعدم اكتشاف الجريمة، وأوضح المتهم أنه ارتكب الجريمة وقت الإفطار صباح أول أمس، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.