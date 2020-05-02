"هنزور مصاب بكورونا".. القبض على عصابة تسرق المعدات الكهربائية

تمكنت الشرطة من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة معدات الكهرباء بمنطقة 15 مايو، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية أثناء مرور قوة مباحث قسم شرطة 15 مايو، لتفقد الحالة الأمنية بشوارع المدينة، اشتبه في المدعو "إبراهيم. ط. ع"، 27 سنه، ومقيم عزبة خيرالله بالبساتين، داخل سيارة بالقرب من مشروع الإسكان الاجتماعي، بعد ميعاد حظر التجوال وبسؤاله عن سبب تواجده أقر أنه ينتظر بعض الأشخاص، لزيارة "قريبه" مصاب بفيروس كورونا ومحتجز بمستشفى العزل، وبتفتيش السيارة وجد معه فيوزات كهربائية مسروقة و12 فيوز كهربائي جهد عالي، و4 بارات نحاس، 400 أمبير، و 4 وصلات ربط لمحولات الكهرباء، فتم اصطحابهم إلى ديوان القسم.

التشكيل مكون من عاطل ومقيم إسطبل عنتر بالبساتين، سبق اتهامه في عدد من القضايا أخرهم القضية رقم 54307 لسنة 2005 جنايات البساتين سرقه، وصديقه مسجل ومقيم مدينة نصر أول، وسبق اتهامه في القضية رقم 56790 لسنة 2016 جنح مدينة نصر سرقة متاجر، وعامل، 30 سنة، ومقيم إسطبل عنتر البساتين، داخل غرفة التحكم الكهربية بالمكان.

وبمواجهتم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المعدات الكهربائية الثقيلة من المشاريع وسرقتها بالشوارع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.