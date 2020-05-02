"العلوم الصحية": حل أزمة 3 آلاف فني صحي في سوهاج نهائيا

أكد أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، انتهاء الأزمة التي تواجه 3 آلاف فني صحي في محافظة سوهاج، وتتمثل في عدم التسوية لهم، ومحاولات إقصائهم من كادر المهن الطبية، رغم كونهم من بين الفرق الطبية في المستشفيات، وينطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

وأوضح أنه بعد تدخل النقابة لدى وزارة الصحة ومحافظة سوهاج، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حسم حل المشكلة مؤخرا، حيث تواصل نقيب العلوم الصحية، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا أن الفنيين الصحيين موجودون داخل الكادر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، إقصاء أبناء العلوم الصحية من الكادر، لأن القانون رقم 14 واضح وصريح، ولا تلغي أو تغير منه لائحة، أو قرار، أو مشكلة فردية.

وأشار صالح الشيخ إلى أن ما حدث في سوهاج، كان استفسارا محددا لموظفة واحدة، وليس أمرا معمما على الجميع، وأن الموظف فهم خطأ أن فتوى الجهاز تطبق على الجميع، وجرى تجاوز هذه المشكلة، ويظل كل الفنيين الصحيين من أبناء العلوم الصحية داخل الفريق الطبي، ومنظومة كادر المهن الطبية، لأنهم بالفعل مهن طبية، والدولة المصرية تقف بجانبهم بشكل كامل، باعتبارهم جنود من الجيش الأبيض، الذي يتصدى لفيروس كورونا بكل قوة حسم وأمانة، وتهديهم حلا جذريا لمشكلتهم.