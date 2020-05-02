مستشار القوات المسلحة الليبية: تركيا تمارس عدوان كامل على أراضينا

قال صلاح الدين عبدالكريم مستشار القوات المسلحة الليبية، إن ما تشهده ليبيا حاليا هو عدوان تركي كامل بحرا وجوا وبرا، وهو ما يدفع الشعب والجيش الليبي في حالة دفاع شرعي عن النفس وفق المادة 51 بقانون الأمم المتحدة.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على قناة extra news"، أن أردوغان يحشد قواته بجانب الإخوان، مؤكدا أن هذا العدوان دفع الليبيين للتمسك بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد القرار وجهة واحد لاتخاذ قرار الحرب أو السلام.

وتابع عبدالكريم: "تركيا تمارس عدوان وليست ضغوطات، ولكن الغير واضح هو موقف الجامعة العربية والأنظمة العربية، موجها الشكر للشعب والقيادة السياسية المصرية لمواقفه المؤيدة للشعب والقوات المسلحة الليبية ولابد من موقف سياسي واضح وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق".

كان الدكتور مشعل بن فهم السلّمي رئيس البرلمان العربي رحب بإعلان الجيش الليبي، وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا، وذلك استجابةً لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة بوقف فوري للقتال.

وطالب رئيس البرلمان العربي، جميع الأطراف الليبية الالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى هُدنة إنسانية في شهر رمضان المبارك حقنا لدماء أبناء الشعب الليبي، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار لتهيئة الأجواء لدعم مسار التسويةٍ السياسية الشاملة للأزمة باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها.

وأكد رئيس البرلمان العربي، إيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية وإذكاء الصراع بين الأطراف المتحاربة، مطالبا الجمهورية التركية بالتلتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والتوقف عن إرسال المقاتلين الأجانب، داعيا الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخلات ومنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.