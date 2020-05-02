ميركل تؤكد ضرورة توفر لقاح ضد كورونا يصل إلى الجميع

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه لابد أن يكون هناك لقاح ضد فيروس كورونا يصل إلى الجميع، جاء ذلك تزامنا مع الاستعداد لمشاركة ألمانيا في مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد غد بدعوة من مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ميركل في الفيديو الأسبوعي لها: "سيجرى البحث في كيفية حشد الطاقات على مستوى العالم من أجل تطوير اللقاحات والأدوية ووسائل إجراء الفحوص الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وبمجرد توافر الأموال والإمكانيات لهذا سيكون الحصول على المواد المنتجة متاحا بأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن ألمانيا تتحمل مسؤلياتها في هذا الشأن.

وتابعت: "نحتاج ما يقدر بنحو 8 مليارات يورو لتطوير اللقاح كدفعة أولية، ومن المتوقع أن تصب هذه الأموال في المقام الأول في صالح المنظمات الصحية المعترف بها عالميا، خاصة أن ألمانيا سوف تتحمل مساهمة مالية كبيرة من أجل الوصول إلى هدف التوصل إلى لقاح لمكافحة فيروس كورونا، لذلك من الجيد أن يكون هناك تحالف كبير ملزم بالعمل لتحقيق هذا الهدف بالمشاركة بالمساهمات المالية والعلمية لتطوير وتصنيع اللقاح وتمكين الوصول إلى دواء فعال".

ورحبت ميركل بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في هذا الأمر، وقالت إن إنقاذ ملايين الأرواح في هذا العالم من أنبل المهام، ونرغب بالعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية، فالعمل الدولي متعدد الأطراف وحده القادر على تحقيق نتائج ملموسة للتغلب على هذا الوباء".

وأطلقت المستشارة الألمانية، ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي دعوة عالمية لجمع 7.5 مليار يورو لتطوير لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا.

وقع على هذا النداء إلى جانب المستشارة الألمانية كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي ورئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبيرج، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفرضية الأوربية أورزولا فون دير لاين.