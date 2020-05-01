وفاة امرأة فلسطينية وأولادها الثلاثة إثر إصابتهم بكورونا في ألمانيا

أعلنت مصادر فلسطينية اليوم، وفاة امرأة وأطفالها الثلاثة، نتيجة إصابتهم بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جهتها، نعت عائلة الكتري في قطاع غزة، أبناء الدكتور أيمن الكتري "هيا، حلا، ياسين"، ووالدتهم الدكتورة أمل محارب، الذين توفوا بسبب إصابتهم بالوباء في ألمانيا.

وقالت العائلة، إنها تلقت الخبر ببالغ الصدمة، دون إعطاء تفاصيل إضافية حول ما جرى.

وأعلنت الخارجية الفلسطينية تسجيل 1242 إصابة و62 حالة وفاة بكورونا المستجد، وتعافي 478 بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم.