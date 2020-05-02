نقيب الإعلاميين: على فيفي عبده تقنين وضعها ومنعنا رامز لكثرة الشكاوى

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النقابة تطالب الفنانة فيفي عبده، مقدمة برنامج "خلي بالك من فيفي" على قناة mbc مصر، وباقي مقدمي البرامج بتقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين، والحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وأضاف سعدة في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن النقابة أصدرت قرارا بمنع ظهور رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" على mbc مصر، دونا عن باقي مقدمي البرامج خاصة في ذات القناة "الشكاوى كلها جت من رامز" بحسب تعبيره.

وقال نقيب الإعلاميين: "هناك رفض شعبي لبرنامج رامز ووردت إلينا شكاوى من أشخاص ورجال قانون مصريين ومؤسسات رسمية، وبناء عليه تحركنا لأنه يمارس العمل الإعلامي مخالفا للقانون، والباقي نترك له فرصة لتقنين وضعه".

وأوضح سعدة أن إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس، قدمت أوراقها للحصول علر تصريح مزاولة مهنة.

وتابع: "نقابة الإعلاميين تناشد كل الناس في كل القنوات بتقنين أوضاعها، والحالات التي نقف أمامها هي الحالات التي تكثر فيها الشكوى، لسنا جلادين نمهل الناس فرصة لتقنين أوضاعها".