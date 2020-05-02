باحث: كورونا تفشى في تركيا بسبب قمع المعارضين وسجنهم

قال محمد ربيع الديهي الباحث في الشؤون التركية، إنّ ما يحدث في الداخل التركي من تفشي لفيروس كورونا، انعكاس طبيعي لانهيار المنظومة الصحية هناك، إذ تخلى 20 ألف عامل صحي عن وظائفهم نتيجة لأفعال أردوغان، إما سجن بعضهم وألقي عليهم تهم، أو فصل عنوة من النظام.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أنّ النظام التركي لا يحاول فقط إبادة شعوب العالم، بل أيضا إبادة الشعب التركي خاصة معارضيه، وعندما قرر الإفراج عن بعض السجناء أفرج عن المتهمين عن القضايا الجنائية وليس سجناء رأي أو سياسيين.

وأوضح الباحث في الشؤون التركية، أنّ أردوغان يحاول الانتقام من شعبه الذي أعطى أصواته للمعارضة في الانتخابات البلدية الأخيرة، كما أنّه يدرك الآن أنّه إذا حدثت انتخابات برلمانية أو رئاسية الآن سيفقد أصوات كثيرة.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أمس، في إحصائية جديدة نشرها، اليوم، إن العدد العام للمصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع ألفين و188 ليصل إلى مستوى 122 ألف و392حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار هذا الرقم إلى انخفاض ملموس جديد لحصيلة الإصابات بالوباء في تركيا، حيث سجلت في البلاد، حسب إحصائية 27 أبريل الماضي، ألفين و131 حالة، وفي 28 أبريل الماضي، ألفين و 392، وفي 29 أبريل، ألفين و936، وأمس الخميس، ألفين و615.

وذكر قوجة أنّ حصيلة المتوفين جراء الوباء وصلت إلى 3 آلاف و258 شخصا، بعد رصد 84 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وشهد هذا المؤشر تراجعا نسبيا، إذ سجّلت في البلاد يوم 27 أبريل 95 وفاة، وفي 28 أبريل 92، وفي 29 أبريل 89، وفي 30 أبريل 93.