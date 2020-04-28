المسماري: الحرب ليست ضد ميليشيات السراج ولكنها ضد أردوغان بشكل مباشر

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الحرب في ليبيا ليست ضد ميليشيات السراج، ولكنها ضد أردوغان وتركيا بشكل مباشر.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية آية عبدالرحمن في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الآن تركيا دخلت بكل قواتها، وبكل ما لديها من معدات عسكرية، وكل قادة الميليشات الإرهابية موجودين في تركيا ويعقدوا الاجتماعات في فنادق تركيا تحت إشراف المخابرات التركية".

ولفت "المسماري" إلى أن جرحى الإرهابيين يتم علاجهم في تركيا، ويتلقون العلاج في المستشفيات التركية.

واعتبر "المسماري" أن فايز السراج هو مجرد واجهة، وعبارة عن كومبارس لعملية إرهابية كبيرة.

وحذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، من مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، والذي يفتي عبر القنوات التركية بوجوب القتل والتفجير والدمار في الأراضي الليبية، ويروج للضلالة والإرهاب.