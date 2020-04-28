عاجل.. طيران أردوغان المسير يرتكب مجزرة جديدة في ليبيا

واصل الطيران التركي المسير عدوانه على المدنيين في ليبيا مرتكبا مجزرة جديدة راح ضحيتها 5 مواطنين ليبيين.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان منذ قليل، إنه "في جريمة جديدة من جرائم السفاح المعتوه رجب أردوغان ضد الشعب الليبي، أقدم الطيران التركي المسير مساء الإثنين على مجزرة أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة في عمل إجرامي تبنته ما تسمى حكومة الوفاق غير الشرعية وإعلامها العميل المستقر في تركيا وطرابلس زاعمة استهداف شحنة عسكرية".

وأضاف في بيانه: "لقد عجز طيران هذا المعتوه عن المواجهة في محاور الشرف التي جعلت من طائراته أضحوكة العالم فتوجه إلى قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها في الأماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة وكان آخرها هذا القصف الذي استهدف مساء اليوم منحلًا للعسل بسيارات كانت تنقل المنحل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة".

وقال "المسماري" إن "هذا المعتوه أردوغان عدو العرب والمسلمين يواصل سياسة التضييق على عيش المواطنين وتجارتهم في ظل هذه الظروف المعيشية البائسة التي أوصل مجلس رئاسي العار ليبيا لها ظنًا منه أنه سيجوع الليبيين بمثل هذا القصف الإجرامي وقطع الغذاء والدواء عنهم حتى ينجح في تركيعهم تحت أقدامه كما فعلا أجداده العثمانيين المهزومون في عالمنا العربي لكن هيهات هيهات".

وقدم "المسماري" العزاء والمواساة لذوي الشهداء، مؤكدا أن القصاص قادم لا محالة.