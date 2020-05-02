صور.. حملة لرفع الإشغالات وفض الباعة الجائلين في كفر الشيخ 

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ حملات مكثفة لرفع جميع الإشغالات بشوارع العاصمة، ومنع تجمعات الباعة الجائلين ومنع إقامة الأسواق اليومية والموسمية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتابع اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملة رفع الإشغالات الموسعة بالعاصمة، حيث جرى رفع الإشغالات بغرب المدينة بشوارع بورسعيد، والنقراشي، والشيخ اللبان، وشارع البلدية بشرق كفر الشيخ.

ووجه رئيس المركز والمدينة، بالتعاون الكامل مع رجال شرطة المرافق، والتنسيق المستمر لاستمرار تلك الحملات بشرق وغرب كفر الشيخ، حتى يتم تحقيق الانضباط لجميع الشوارع، خاصة منطقة وسط المدينة، تنفيذاً لتكليفات محافظ الاقليم.

جاء ذلك بمشاركة رجال شرطة المرافق، بقيادة المقدم محمود الطيب، نائب رئيس شرطة المرافق، والمقدم احمد بسيوني رئيس مباحث شرطة المرافق.