أطنان من السلع الأساسية وماكينتي صرف لدعم أهالي "صفط تراب"

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، عن توفير السلع الأساسية والمستلزمات الطبية الوقائية لدعم أهالي قرية صفط تراب خلال فترة العزل المنزلي التي تستمر 10 أيام، كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الكميات الموردة للقرية 5 أطنان سكر وزيت، و30 طن دقيق، و5 أطنان خضر وفاكهة، و300 أسطوانات غاز، و20 قفص دواجن و16 طن أعلاف دواجن و نصف طن سمك، وطن ونصف جبن ولانشون وبرجر ومخللات، إلى جانب توفير 1250 قفاز طبي و40 لتر كحول.

وأشار المحافظ إلى صرف الرواتب والمعاشات في قرية "صفط تراب"، الأحد المقبل، من خلال إرسال سيارة متنقلة تضم ماكينتي صراف آلي "ATM" تابعة للبنك الأهلي، مؤكدا تغذية ماكينة الصراف الآلي للبنك الاهلي بالقرية، أمس الخميس، بمليون و600 ألف جنيه.