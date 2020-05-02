الزراعة: منتجاتنا من خضروات وفاكهة بالمنافذ طازجة.. وأرخص بنسبة 20%

قال نصر الدين حلمي، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، إنهم يطبقون كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في منافذ البيع، حيث تم التنبيه على جميع العاملين بالمنافذ باتخاذ الإجراءات الوقائية من تعقيم للمنفذ وتنظيفه، كما أن كل العاملين يرتدون القفازات والكمامات، وتجرى عمليات التطهير كل نصف ساعة حفاظا على المواطنين وعلى أنفسهم، مع التنبيه على المواطنين بعدم التكدس أثناء البيع بسبب فيروس كورونا.

وأشار "حلمي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه يتم تعقيم السلع قبل طرحها للأسواق وتغليفها بشكل حضاري حماية للمواطنين، موضحا أن أسعار المنتجات في منافذ وزارة الزراعة تقل عن مثيلتها من 15 إلى 20%.

وأضاف المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، أن جميع المنتجات متوفرة، ويصل سعر اللحوم البلدية إلى 105 جنيها، كما تصل سعر مصنعات اللحوم 35 جنيها للكيلو، كما يطرح فول وأرز وزيت زيتون من قطاع الإنتاج التابع للوزارة من المزارع في إسنا وكفر الشيخ وكوم أوشيم.

وأوضح أن هناك توجيهات بألا يكون هناك أي نقص في السلع في منافذ البيع، معقبا: "منتجاتنا من الخضراوات والفاكهة طازجة وإنتاج يوم بيوم".