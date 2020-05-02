وسائل إعلام: السعودية بصدد إعلان إصلاحات جديدة منها إلغاء "الجلد"

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية قد تعلن قريبا عن إصلاحات جديدة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ولفتت الوكالة في تقرير نشرته، اليوم، إلى أن المملكة قد شرعت في اتخاذ خطوات جديدة في هذا السبيل، إذ أعلنت مؤخرا عن تعديلين قانونيين يلغي أحدهما عقوبة الجلد، فيما ينهي الثاني تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قاصرين.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قولها إن مزيدا من الخطوات ستعلن على الأرجح في غضون الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة، بما يشمل إصلاحا لقانون العقوبات يقضي بأن تحديد العقوبة في بعض الجرائم المعينة لن تعود من اختصاص القضاة حصرا.

وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن ذلك يأتي على خلفية زيادة التوتر في العلاقات بين الرياض وواشنطن، أثر الاضطرابات التي هزت أسواق الطاقة العالمية بسبب قرار السعودية زيادة مستوى إنتاجها من النفط في مارس، بعد خلاف في وجهات النظر بينها وروسيا، تمت تسويته لاحقا.

وتسبب القرار السعودي في انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع أزمة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، ما ألحق ضررا ملموسا بالقطاع النفطي الأمريكي.