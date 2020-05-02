مسؤول بـ"المصل واللقاح": مايو ذروة انتشار كورونا بسبب تجمعات المواطنين

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه كان متوقع أن يكون شهر مايو هو ذروة انتشار فيروس كورونا، معلقا: "كنا نأمل ألا نصل لذلك ولكن تجمعات المواطنين سبب ارتفاع نسب الإصابة بكورونا".

وأكد الحداد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المواطنين ترجموا تصريحات الحكومة حول التعايش مع كورونا بشكل خاطئ جدا، على أن الوضع مستقر وشهدنا استهتارا من المواطنين وتجمعات كبيرة مع أعياد القيامة وقبل بدء شهر رمضان، وهذا سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حاليا، موضحا أن التعايش يكون بالتعامل بحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن هناك تزاور وتجمعات حتى الآن، معربا عن أمله في أن يكون هناك وعي أكثر لدى المواطنين بخطورة انتشار الفيروس، مشددا على ضرورة عدم خروج كبار السن إلا للضرورة القصوى مع اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأكد أن كبار السن الأكثر عُرضة للدخول في مضاعفات خطيرة حال إصابتهم، ويمنع خروجهم تماما إلا للضرورة، مطالبا بالتزام المواطنين المتجهين للعمل بكافة الإجراءات الوقائية، والحرص على التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالمياه والصابون بمكان العمل مع ارتداء الكمامة.