رئيس سمنود يتفقد وحدة الإسعاف بقرية "أبو صير" ويشدد على توريد الأقماح

أجرى اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، اليوم، جولة تفقدية ميدانية للوقوف على آخر تطورات سير العمل بوحدة إسعاف قرية أبوصير والتي أنشئت بالجهود الذاتية من جانب أهالي القرية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك لخدمة كل المرضى.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، في تعليماته إلى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مسؤولي الجهات التنفيذية لتحقيق الاستفادة والخدمة القصوى للمواطنين.

في المقابل تفقد رئيس مجلس المدينة مراحل تجهيز مبنى مجمع الخدمات ووحدة تموين نموذجية فضلا عن ترأسه حملة مرافق وإشغالات لإزالة كل الإشغالات والمرافق بميادين وشوارع مدينه سمنود.

وباشر رئيس مجلس المدينة مراحل بدء موسم توريد محصول القمح بمركز سمنود حيث تم توريد 460 طنا، يوم أمس واليوم وجارٍ المتابعة لعملية التوريد والتي من المتوقع أن تصل إلى 11 ألف طن أقماح بالصوامع والشون.