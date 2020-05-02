%100 نسبة دخول طلاب السويس لمنصة امتحان اللغة الإنجليزية

قالت سلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، إن أكثر من 3600 طالب وطالبة أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي العام، لمادة اللغة الأجنبية الأولى، بنسبة 100% من الدخول إلى المنصة الإلكترونية للامتحانات.

وأكدت "الشاعر" والتي ترأست غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة، أن الغرفة لم تتلق ثمة شكاوى باستثناء ضعف شبكة الإنترنت ببعض المناطق، إلا أن ذلك لم يعق سير أعمال الاختبارات بشكل منتظم، وهو الأمر الذي أكدته غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين.

كما أكدت مدير المديرية، أنها كلفت مشرفي التطوير التكنولوجي بالديوان، بعمل خط ساخن لتلقي كافة مشكلات الطلاب أثناء الامتحانات وكذلك الرد على استفساراتهم وهو 01066363245.

كما أشادت بالدور المثالي الذي يقوم به أعضاء غرفة العمليات وفريق التطوير التكنولوجي في إدارة الإحصاء، لخدمة الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وكذلك مواكبة التطور غير المسبوق والذي يشهده قطاع التعليم.