إزالة مغسلة سيارات بدون ترخيص على أرض أملاك دولة في الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة ههيا، بتنفيذ إزالة فورية لمغسلة سيارات مقامة على أرض أملاك دولة بمساحة 410 متر تعمل بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمركز ومدينة ههيا لمتابعة أعمال التطهير ورفع القمامة والتأكد من مدى التزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق وكذلك التزام المواطنين بتوقيت حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وعلى الفور، قام العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة ههيا باستخدام معدات رئاسة المركز بتنفيذ الإزالة الكاملة لمغسلة السيارات المقامة بالمخالفة على أرض أملاك دولة ومساواة المخالفة حتى منسوب سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المغسلة المخالف.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية بتفعيل اللجان الميدانية على مدار الساعة للمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والعزب لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.