حملة لإزالة الإشغالات والمحال المخالفة في شبرا الخيمة

شن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، حملة لإزالة الإشغالات والأكشاك غير المرخصة، وكذلك المحال الكائنة بعمارات الإسكان الاقتصادي بمساكن نوبار خلف مستشفى ناصر العام بحي غرب شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الأكشاك المخالفه بدون ترخيص لتعديها علي سور مستشفى ناصر العام، وكذلك إزالة التجديدات والأعمال التي قام أحد المخالفين لتحويل الدور الارضي من سكني إلى تجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ بشن حملة على كل المحلات التي تحمل نفس الصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالف منها، والمقام بدون ترخيص.