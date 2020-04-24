القليوبية تطلق حملة تطهير بعد ظهور إصابات كورونا وعزل إجباري في "دملو"

أطلقت مديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة بتوجيهات من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم القرى التابعة للمحافظة.

حيث شنت إدارة الأمراض المتوطنة بالمحافظة اليوم، حملة تعقيم بقريتي طنان ورمادة، بعد ظهور إصابات بين المواطنين بفيروس كورونا.

وكانت المحافظة قد فرضت اليوم، الحجر والحظر المنزلي الاجباري على شارع المحطة أمام الوحدة الصحية، بقرية دملو، التابعة لمركز ومدينة بنها، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل الشارع إلى حالتين، وارتفع إجمالي الحالات داخل القرية إلى 3 حالات إيجابية، و5 حالات مشتبه في إصابتهم.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عملية فرض الحظر والحجر بشارع المحطة بقرية دملو، والذي تقرر غلقه بالكامل، بعد فرض الحجر المنزلي على 35 منزلا تضم 60 أسرة داخل الشارع.

حيث تم التنبيه على قاطني الشارع والمنزلين بالعزل المنزلي داخل محال إقامتهم، وفرض كردون أمني بالمناطق المشار إليها لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين، مع تطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل، مع توفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات، ومطهرات، ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن، وتطوعات الشباب داخل القرية.

ويضم الكردون الأمني الشرطة والوحدة المحلية والإدارة الصحية، وغير مسموح لأحد بتخطيه سواء للدخول أو الخروج، وسيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية، وفي حالة ثبوت أي إصابات، سيجرى نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل، مؤكدا على توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر والمعيشة لهم خلال فترة العزل والمقررة 14 يوما.