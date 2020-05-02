خطف الأنظار بشخصية عبدالعزيز في "فلانتينو".. من هو عادل أنور؟

خطف الفنان عادل أنور الأنظار بتقديمه شخصية "دكتور عبدالعزيز"، في مسلسل فلانتينو، الذي يقع فى حب نبوية أو "نانا"، وهي الفنانة هدى المفتي والتى تجسد ابنة نور فلانتينو الذى يجسد دوره الفنان الكبير عادل إمام.

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومؤلف ومخرج تليفزيوني من مواليد يناير عام 1965 وتخرج في المعهد العالي للفنون.

شارك ككمثل فى عدد كبير من الأعمال الدرامية الهامة منها "الوسية"، و"ليالي الحلمية 4"، ومسرحية "أخويا هايص وأنا لايص" و"العائلة" و"فارس بلا جواد"، كما قدم عددا من الأعمال الدرامية كمؤلف، منها مسرحية "قاعدين ليه" و"سيت كوم كافية تشينو".