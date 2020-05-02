177 ألف طن رصيد القطاع العام في صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 150 طن علف بنجر، و2043 طن يوريا، و5865 طن فوسفات، و2200 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4494 طن كلوريد ايثيلين، و8646 طن ذرة، و6267 طن قمح، و5740 طن ابلاكاش، و3279 طن أرز، و2845 طن عدس، و 2450 طن فول، و1424 طن حديد.

‎بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 367 حاوية مكافئة تشمل فواكه (برتقال وفراولة ويوسفي)، وخضروات (بسلة وبطاطس وخرشوف) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبرسيم وفول سوداني)، تم تصديرها إلى السعودية والإمارات وسنغافورة وبريطانيا وأسبانيا وهولندا وألمانيا.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 177 حاوية مكافئة، و1323 حاوية مكافئة ترانزيت، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176647 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 74662 طنًا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2679 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر 2442 شاحنة منها 642 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 33039 من البضائع العامة.