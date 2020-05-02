تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى اليمن

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بتسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليمن، اثنتان منهما في العاصمة المؤقتة عدن والثالثة في محافظة تعز.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة بكورونا المستجد "كوفيد 19" في اليمن، بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأشارت المنظمة في بيان إلى تسجيل حالتي وفاة وتعافي حالة واحدة وخضوع 3 حالات للعلاج من بين الحالات المصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكانت السلطات اليمنية سجلت في وقت سابق، حالتي وفاة بكورونا المستجد، وهي أول حالات الوفاة التي تشهدها داخل أراضيها بـ"كوفيد 19" منذ ظهور الوباء.

وأعلن المجلس الانتقالي في عدن اليمنية في وقت سابق، حظر التجول ‎الشامل لمدة 3 أيام بسبب تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".