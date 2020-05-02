المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب ببيان التحالف العربي في اليمن

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم، بالبيان الصادر من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية "التحالف العربي"، مؤكدا أهمية اتفاق الرياض، وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الجانب السياسي والاقتصادي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال المجلس إن الشرعية عملت على تعطيل الجانب السياسي والاقتصادي من اتفاق الرياض كليا، داعيا إلى ضرورة مراجعة المستجدات الطارئة بما يضمن السلام والاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة، على حد وصفه.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي على الضرورة القصوى لتكثيف الجهود لمعالجة أضرار السيول في العاصمة عدن، وكذلك مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار المجلس، إلى ضرورة احترام تطلعات شعب الجنوب وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي، وإلى "الاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي من خدمات وحقوق لما لهذه الملفات من أولوية قصوى، لا يمكن تأجيلها ولا تسويفها".