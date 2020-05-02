الحلقة 9 من مسلسل سلطانة المعز: مقتل مصطفى وسلام والتأكد من تورط نعيم

فجرت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق ومجموعة كبيرة من النجوم، مفاجآت قاسية، وانتهت نهاية حزينة على كل أهل شارع المعز.

ملخص الحلقة 9 من مسلسل سلطانة المعز

بداية أحداث الحلقة كانت عندما خطف مصطفى، الذي صار متهما أمام المحكمة في قضية الخطف والإتجار في البشر التي يتورط فيها نعيم (محمود عبدالمغني)، سلام شقيق سلطانة، بعدما سافر إليه ليتأكد من شكوك تغلغلت لنفسه حول أنه كان مخطئا عندما ساعد نعيم وترافع عن شقيقه شمس أمام المحكمة وبرئه.

تبادل مصطفى الحديث مع سلام، واتفقا على التعاون سويا في النهاية، بعدما أثبت مصطفى لسلام أن نعيم هو المتهم الحقيقي المسؤول عن كل الكوارث التي شهدتها المنطقة، وأنه لا دخل له بها، إذ أخذه حيث أخفى نعيم الإفريقيين الذين كان يبيعهم، ثم اصطحبه إلى الدير ليرى الدليل القاطع، وهي الفتاة الإفريقية الوحيدة التي نجت من القتل وهربت، والتي أكدت له أن نعيم هو المتهم الحقيقي.

وحكت الفتاة الإفريقية لسلام أنها رأت نعيم عندما أتى للمكان الذي احتجزوا فيه، عندما ظهر ليأخذ منهم تحاليل طبية ودم، ثم اختفى، وقبل أن يغادر سلام، اتفق مع مصطفى على أن يتعاونا حتى يثبت براءته ويُلقى القبض على نعيم وعصابته لينالوا عقابهم.

عاد سلام إلى القاهرة، وعندما تحدثت معه سلطانه عن ماذا فعل وما وجد، قال إن نعيم شخص محترم وليس له علاقه بأي شيء.

تدور الأحداث وفجأة يشب حريق هائل في مكتب سلام وهو بداخله، يرى أهل الحي الدخان، ودخلوا إلى المكان ليجدوا سلام مقتولا وملقى على الأرض والنار حوله في كل مكان، وبعد أيام وُجد مصطفى أيضا مقتولا في القاهرة، وسط شكوك تصل لحد اليقين بأنه المسؤول عن قتل سلام وأنه هكذا نال عقابه.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، دينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة النهار الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة art حكايات الساعة 8 مساءً.