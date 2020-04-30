الحلقة 6 من مسلسل سلطانة المعز: رسالة غامضة تثير شكوك غادة بعد زواجها

منافسة شرسة بين الأعمال الدرامية التي تتسابق خلال شهر رمضان المبارك، ومن بين هذه الأعمال مسلسل سلطانة المعز، الذي تدور أحداثه في إطار شعبي درامي، عن قصة سيدة تدير محال كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

وبثت قناة النهار سادس حلقات سلطانة المعز، مساء اليوم، بطولة غادة عبدالرازق، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، دينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

ملخص الحلقة 6 من مسلسل سلطانة المعز

بدأت الحلقة باعترافات جديدة من شمس، شقيق نعيم (محمود عبدالمغني) في قضيته المحبوس على إثرها، خلال تحقيقات النيابة، والذي تولى سلام المحامي مهمة الدفاع عنه خلالها.

نجح سلام المحامي في إقناع ابنة سلطانة بزواج والدتها (غادة عبدالرازق) من نعيم (محمود عبدالمغني)، لتبدأ الحلقة بإقامة الفرح في المنطقة وسط احتفالات كبيرة من أهالي منطقتها، خاصة صديقة عمرها كريمة (دينا) التي قامت بالرقص طويلا احتفالا بزواجها.

وعلى الرغم من موافقة سلطانة على الزواج من نعيم إلا أنها أبدت قلقها، حيث طلبت من أخيها سلام بأن يسافر معها رفقة زوجته، قبل أن يرفض مؤكدًا لها أنه مطمئن عليها رفقة نعيم.

وفي منطقة المعز، أبدى حمدي (محمود البزاوي) حزنه الكبير من زواج سلطانة ونعيم، كما أنه حذر من الشر الذي يحمله نعيم، وأنه لن يخرج من المنطقة سواء بالدماء.

بينما زاد مجدي من هموم حبيبته كريمة، بعدما أخبرها بأنه كتب على نفسه وصل أمانة لأحد الأشخاص بـ10 آلاف جنيه، مهددًا إياه بالسجن، وكان يرغب في أخذها من سلطانة بعد رجوعها من شهر العسل لسداد المبلغ، قبل أن ترفض كريمة ليرحل مجدي غاضبا.

وفي الجانب الآخر، قام نعيم بجلب مشروبات كحولية إلى سلطانة في شهر العسل، قائلا لها أنه تفاح، لكن إدراكها أنه خمرة دفعها لأن تطلب منه بداية حياتهما بشكل سليم، وأخبرته بالذهاب للوضوء للصلاة معا.

كما قام صديق نعيم بإبلاغه، أن البنت التي قامت بالهروب من الحادثة التي كان شقيقه شمس متهما خلالها بالقتل والاتجار في البشر قد ظهرت، مطالبًا نعيم بالوصول إليها، ليكلف نعيم أحد الأشخاص بالوصول إليها.

وانتهت الحلقة على رسالة غامضة جاءت على هاتف نعيم في ظل عدم تواجده بجوار هاتفه، لتراها سلطانة، وتتغير ملامح وجهها.

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مواعيد عرض مسلسل سلطانة المعز

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة النهار الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة art حكايات الساعة 8 مساءً.