 الفقي يصلح بين زاهي حواس وعلي جمعة وينهي معركة سيدنا إدريس

أنهى الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، معركة نبي الله ادريس والتي اشتعلت مع بداية رمضان على خلفية تصريح للشيخ علي جمعة بان وجة ابو الهول هو وجه سيدنا ادريس وما تبعة من تعليق للدكتور زاهي حواس عالم الآثار بنفي ذلك جملة وتفصيلا

حيث تم اليوم تناول الإفطار اليوم بحضور الدكتور "زاهي حواس" عالم الآثار المصرية، والدكتور "علي جمعة" مفتي الجمهورية السابق.

وقد أستعرض الطرفان عمق الصداقة بينهما.وقال "الفقي" أنه أحيانا يحدث سوء فهم لأن الدكتور علي جمعة يتحدث من زاوية الرواية الشعبية حول موضوع الأنبياء، بينما يتحدث "حواس" من زاوية علم الآثار مؤكدا أنه لأ يوجد خلاف أبدا بين الأصدقاء.