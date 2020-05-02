علي جمعة يحكي كيف راودت امرأة العزيز نبي الله يوسف عن نفسه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هئية كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن امرأة العزيز عندما راودت سيدنا يوسف عن نفسه خلعت قميصها وغطت به التمثال الذي كانوا يقدسوه آنذاك.

وأضاف جمعة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن سيدنا يوسف سألها: "أنتِ بتعملي ايه؟" وردت عليه: "عشان ميشوفناش" ليرد عليها: "ده لا بيشوف ولا بيسمع وإذا كنتِ أنتِ خايفة من ده اللي لا بيشوف ولا بيسمع، أنا بخاف من رب العالمين" وتركها وهرب نحو الباب.

وأوضح جمعة أن سيدنا يوسف هرب ناحية الباب فوجد سيده أمام الباب وأن امرأة العزيز قالت إنه هو الذي راودها عن نفسها، إلا أنه نفى ذلك، وأكد على أنها هي التي راودته عن نفسه كما حكت الآيات في سورة يوسف.

وأكد جمعة على أن سورة يوسف مليئة بالعبر الاجتماعية والسياسية والنفسية والتربوية والقضائية، لافتًا إلى أن الشيخ العلمي كتب مجلدين كبيرين وأسماهما "مؤتمر سورة يوسف".

وأشار جمعة إلى أن امرأة العزيز حينما ذاع سيط أنها تراود فتاها عن نفسه وتحدث النساء عنها جمعت النساء وجرحوا أيديهن حينما شاهدن يوسف، لافتًا إلى أن الروايات الشعبية تقول أن 7 سيدات منهن متن حينما رأين جمال يوسف، وأنهن اعتبروه ملكًا وليس بشرًا.