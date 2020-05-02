الحلقة 9 من الاختيار.. الجماعة تستدعي عشماوي للتخطيط لاغتيال منسي

حالة من التخبط داخل أسرة الإرهابي هشام عشماوي، دارت حولها عدد من مشاهد الحلقة التاسعة، من مسلسل الاختيار، حيث أبدت والدته اندهاشها، وعدم تصديقها بالأقاويل التي بدأت تتردد عن انضمام ابنها للجماعة الإرهابية، بينما أبدت زوجته تأييدها لما فعله.

وخلال أحداث الحلقة، تدهورت الحالة الصحية لوالد منسي، وسيطرت حالة من الحزن عليه وعلى والدته وإخوته، بعد أن علم الجميع بخبر مرضه بالسرطان في حالة متأخرة.

وفي نهاية أحداث الحلقة، استدعت جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، هشام عشماوي، لبدء التخطيط لاغتيال منسي.

وفي الحلقة السابقة من أحداث المسلسل، بدأ مشايخ وأهالي سيناء، في مساعدة منسي وأفراد الجيش، للإدلاء عن الإرهابيين ومعاقلهم، بعدما حرص منسي على توطيد علاقته بهم.