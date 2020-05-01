المنسي وشهداء بئر العبد.. الدراما تجمع الأبطال بالصدفة

نبأ عاجل عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 مجندين، ظهر على شاشة قناة "أون تي في" خلال إذاعة الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار، جعل المشاهدين في حيرة، هل هذا الخبر حقيقي وحدث في الواقع أم أنه ضمن سياق الحلقة؟، لحظة جسدت واقعية المسلسل الذي يحاكي واقع الأبطال في سيناء ممن يدافعون عن تراب الوطن، ويدفعون أرواحهم فداء له، حيث تزامن الإعلان عن الحادث الإرهابي مع مشهد يظهر فيه أمير كرارة الذي يقوم بدور الشهيد البطل أحمد منسي.

ربما لم يتقابل المنسي خلال حياته مع الضباط والعساكر الذين استشهدوا منذ ساعات، ولكن القدر كان له دور فى أن يجمعهم سويا، من خلال شريط الأخبار الذى عرض عبر قناة onE أثناء عرض الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار، حيث نشر خبر استشهادهم على اللقطة التى يشرح فيها المنسي والذى يقوم بدوره الفنان أمير كرارة قصة جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، وجاء خبر الاستشهاد "المتحدث العسكري: الانفجار أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

كانت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار" تدور حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم والتي قام بها الإرهابي وليد بدر.