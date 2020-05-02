"الحكاية مش هتنتهي".. "الاختيار حارقهم" يحتل تريند تويتر بعد الحلقة 9

احتل مسلسل الاختيار، قائمة الأكثر انتشارًا "التريند"، بعد الحلقة التاسعة من المسلسل، وذلك على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بهشتاج "الاختيار حارقهم".

الوطن ترصد لكم أبرز المشاركات في هاشتاج "الاختيار حارقهم"، كما يلي:

هبة عادل: "للدرجه دي انتوا ضعاف أوي كده وهاشين.. مسلسل عملكم قلق ومكهربكم ومخليكم مش عارفين تناموا.. على فكرة الحكاية مش هتنتهي مع آخر حلقة، الموضوع أكبر من كده، لأن الحكاية في دمنا، مش مجرد مسلسل".

هناء المصرية: "شايف يا معتز مطر شايف يا زوبع.. ده الشهيد العقيد أحمد منسي لما كان بيقعد بمكتبه المكيف في سيناء وسايب الجنود الغلابة تموت".

أميرة سالم: "البلد دي هتفضل محمية برجالتها وأولادها دول وخلي الإخوان تتحرق الاختيار حارقهم".

إيهاب رسمي: "المسلسل وراهم قد ايه كل مصري عنده استعداد يضحي عشان مصر".

نورا كمال: "هيقولوا مات البطل.. هنقولهم لأ عاش ما الجنة ولا فيها موت.. ولا تِتدخل ببلاش، منسي عاش حياته ببطولة.. وبعد استشهاده بقى اسطورة".

بحبك يا مصر: "الاختيار حارقهم أكيد الاختيار حارقهم وشعب مصر اللي عامل حالة حب للجيش والرئيس حارقهم قوي".

زياد إسماعيل: "تحيا من القلب إلى شهيد كل بيت مصر حر الشهيد البطل أحمد منسي، والأبطال الكتيبة لكم منا كل تقدير واحترام".

نها كمال: "منسى لأبو عمر الإرهابى، أنا متاكد انى هدخل الجنه بإذن الله، وأنت فاكر أنك هتدخل الجنة، تعالى نموت احنا الاتنين دلوقتي، ونشوف مين فينا كلامه صح".

علي لطفي: "ما خُلقنا لنَيأس، خُلقنَا لنَقِف على شُرفة الحيَاة ولنخُوضهَا مُطمئنِين واثقِين بالله، وإن طَال وقُوفنا، فالأمَل ما زال".

خالد الحاوي: "الاختيار حارقهم.. معتز وناصر بعد متفرجوا على الاختيار".

إبراهيم الشتيوي: "أيها الإخوان الإرهابي الهارب خارج مصر برعاية تركيا ودعم من قطر انت ذليل عايش في الخارج تأكل من هجومكم على جيش مصر الـ كله بطولات وتضحيات انت ضحيت بالوطن عشان فلوس من قطر انت كلب ذليل مثلك مثل عصابة الدوحة تنظيم الحمدين الاختيار حارقهم".

هنبني بلدنا: "الاختيار حارقهم أنا لو مُت قول لأمي ابنك مات راجل حارقهم وهيفضل حارقهم شويه الخرفان".

أميرة سالم: "الاختيار حارقهم المسلسل حرق تجار الدين والخونة والإخوان ما بالك باللي بيحصل في الحقيقة بقى عامل فيهم ايه".

أحمد عمر: "طالما كدة كدة رايحين ناخد معانا تلاتة أربعة الاختيار حارقهم".

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.