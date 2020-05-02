طبيب نفسي: الإرهابيون فقدوا السيطرة على أنفسهم بعد "الاختيار"

بالتزامن مع عرض حلقات مسلسل "الاختيار" والذي يحكي عن حياة الشهيد العقيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء بالقوات المسلحة، وإشادة الملايين من المصريين الذين يتابعوه على شاشات التلفزيون يوميًا به، جاء حادث إرهابي جديد بمنطقة "بئر العبد" في شمال شرق سيناء يوم الخميس الماضي ينال من دماء أفراد الجيش المصري، ليشرح معها استشاري الطب النفسي الدوافع والعلاقة بين المسلسل والعمل الإرهابي.

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إنه في البداية يجب أن نتفق أن هناك علاقة طردية بين الشعب المصري والقوات المسلحة على مدار السنوات الطويلة الماضية؛ ارتفعت في أوقات وانخفضت في فترات أخرى، ووصلت إلى أعلى مستوايتها في ثورة 30 يونيو 2013، وأن بعض الأعمال الدرامية كان لها تأثيرا إيجابيا على تلك العلاقة بين الطرفين "جيش وشرطة" وعودتها إلى مسارها الصحيح السليم، وتعزيزها في أبهى صورة لها.

ويؤكد "فرويز" على أن هذه الجماعات الإرهابية التي تتجار باسم الدين من أجل التربح المالي، يرون أن الجيش المصري هو العقبة التي تقف أمام تحقيق أحلامهم والوصول إلى السلطة، ووجدوا أن علاقة الجيش والشعب وصلت إلى أعلى مستوياتها عقب عرض الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار، "فكروا ونفذوا حادث بئر العبد الإرهابي بغرض العكننة على المصريين، وده بسبب الكراهية اللي جواهم، ومعاناتهم داخلهم من فقدان الإنسانية".

ويُشير "استشاري الطب النفسي" إلى أن العمل الدرامي كان له تأثير قوي على أفعالهم ودوافعهم، لأنه يكشفهم على حقيقتهم ويُظهر ما يفعلوه داخل سيناء، متابعًا: "الواحد منهم وهو بيتابع أحداث المسلسل بيتغاظ ويتنرفز طبعا ويفقد السيطرة كمان على أفعاله، وده بيظهر أكتر على ردود أفعالهم على مواقع التواصل الاجتماعي، زي إنهم يبحثوا عن أخطاء بالمسلسل وعرضها"، مؤكدًا أن نتائج حادث بئر العبد الإرهابي ستأتي عكس أحلامهم وأهدافهم وهي توطيد العلاقة بين المصريين وأفراد الجيش، ورفع درجة الكراهية تجاه تلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة فكريًا.

وأوضح "فرويز" أن الهدف من تلك العملية الإرهابية هي الشو الإعلامي أمام من يُمولهم، وخفض الولاء والانتماء للجيش، قائلا: "عاوزين يخلوا الناس تهرب من الالتحاق بالجيش، ودي رسالة عاوزين يوصلوها إن اللي بيروح الجيش بيموت في سيناء"، أما عن توقيت حادث بئر العبد أثناء الصيام وهو نفس توقيت حادث رفح 2012 والذي عُرض بأول حلقات المسلسل، يقول: "مقصودة طبعًا لأنه عاوز يوصل أننا زي ما إحنا وعلى العهد ومستمرين، وإنه عايز يوصل رسالة إنكم في إي وقت تحت إيدينا، وكمان يستعرض قوته".