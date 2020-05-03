غلق 9 منشآت طبية خالفت الاشتراطات الصحية بالمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، غلق عدد من المراكز والعيادات الطبية ومعامل التحاليل، لمخالفتها للاشتراطات القانونية.

وقرر المحافظ غلق مركز وعيادة للنساء والتوليد، و4 عيادات طبية لأمراض الباطنة والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية، ومعمل للتحليل بمركز الشهداء، ومركز للحضانات والأطفال حديثي الولادة بمركز أشمون، ومركز للأشعة التشخيصية، لمدة أسبوع بمركز بركة السبع.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية، بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية، حيث لاحظت إدارة منشآت طبية بدون ترخيص، ووجود أدوية منتهية الصلاحية، وعدم وجود جناح تعقيم، فضلًا عن انتهاء عقد النفايات، مع عدم وجود إيصالات توريد للنفايات الطبية الخطرة، وعدم وجود موافقة المكتب التنفيذى للوقاية من الإشعاع، إضافة إلى عدم وجود المدير المسؤول، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.