شبانة لفرج عامر: ما تقوله عن مستشفى الصحفيين تضليل وخداع لا يليق بنائب

أصدر محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، بيانا للرد على ما طرحه المهندس فرج عامر من تخصيص دور بمقر نقابة الصحفيين كمكان لعزل الصحفيين المصابين بكورونا، متسائلا عن مصير الأموال التي أعلن حاكم الشارقة التبرع بها لإنشاء مستشفى للصحفيين.

وقال شبانة في بيان شديد اللهجة إنه يعرب عن اندهاشه من التصريحات "المتسرعة والمنسوبة لفرج عامر رئيس نادى سموحة والنائب البرلمانى والتى خاض خلالها فى الشأن الصحفى وتحدث بما لا يفهم ولا يعرف ومن دون تحرى للدقة وظهر وكأنه مدفوعا من حيث لا نعلم بغيه تشويش او تشويه للأداء الخدمى المتميز الذى يقدمه مجلس نقابة الصحفيين لجميع الزملاء الصحفيين والمؤسسات الصحفية فى مواجهة فيروس كورونا" بحسب تعبيره.

وقال شبانة ان فرج عامر ظهر فجأة ودون سابق إنذار ليطالب بجعل احد ادوار النقابة كمكان للحجر الصحى فى الوقت الذى لم تظهر فيه إصابات بين جموع الصحفيين الا إصابة واحدة، "وكنت اظنه كنائب بالبرلمان مناشدة وزيرة الصحة مثلا لتخصيص أماكن للإعلاميين وليس للصحفيين فقط حالة إصابة اى منهم لظروف عملهم الميدانى والمستمر".

وتابع سكرتير عام الصحفيين " كما اسأله انا عن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالاسكندرية وعدد الإصابات بنادى سموحة وعدد الإصابات بمصانعه هو شخصيا وعدد الإصابات بجميع المصانع الأخرى على اعتبار انه نائب بالبرلمان ويترأس لجنة الصناعة وماذا فعل هو فى مواجهة هذه الإصابات وما هو المكان الذى اختاره ليكون حجرا صحيا للمصابين فى كل مكان من هذا حتى ينصحنا بما لا يفهم ولا يعرف".

واضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين ان الاهتمام بالصحفيين وتقديم العون لهم بهذا التوقيت هو دور مجلس النقابة ويقدمه على مستوى يفوق تصورات السيد النائب، مؤكدا ان فرج عامر يتحدث بمعلومات مغلوطة ويسير خلف من يضلله وكان واجب عليه ان يتحدث الصدق ويتحرى الدقة.

وتابع سكرتير الصحفيين قائلا "فلا يليق ببرلمانى ان يتحدث دون صدق حين قال ان صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة قد تبرع بتمويل مستشفى للصحفيين فى فبراير ٢٠١٩ متسائلا عن مصير هذا التبرع ، وفيما تم إنفاقه وما هى اسباب تأخر بناء هذه المستشفى، وللسيد النائب اقول ان معلوماته غير صحيحة وان صاحب السمو حاكم الشارقة تبرع فقط بإنشاء الدور السابع بالنقابة للتدريب كتبرع عينى وليس مادى ولم يدخل لخزينة النقابة اية أموال وإنما شركات الشيخ القاسمى هى التى قامت بكل التجهيزات التى تم اهداءها للنقابة فيما بعد وأكرر كهدية عينية وليس اكثر من ذلك".وقال شبانة فى نهاية بيانه المطول إن النائب البرلمانى كتب على صفحته الشخصية على الفيسبوك يشكو فيها من شائعات يتعرض لها بمصانعه وإصابة عاملين لديه بفيروس الكورونا واتهامه بالإهمال "وسأستخدم فى مواجهة تصريحات السيد النائب ضد الصحفيين نفس كلماته حين تعرض للشائعات والتضليل على حد قوله وسأنقلها عنه نصاً والكلام موجه اليه ، وأقول له " كلامك عنا كذب ونفاق يا سيادة النائب ونقابة الصحفيين المصريين العريقة تستخدم اعلى مستوى من النظافة والاشتراطات الصحية ، وعدد الموظفين داخل النقابة او بالمؤسسات الصحفية هو الحد الادنى وقد قمنا بكل الإجراءات الصحية مبكرا وقبل ان يقوم بها النائب نفسه سواء بناديه او مصانعه ونتحدى" بحسب تعبيره.

وواصل شبانة "وان الاساليب الرخيصة في التشنيع والاشاعات المغرضة نعرف اسبابها وان هذه الاقاويل الكاذبة لن تؤثر على مسيرتنا وما نقدمه لجميع صحفيين مصر .. وغير الصحفيين ايضا حيث تقوم النقابة وصحفييها جميعا بتقديم التبرعات لصالح صندوق تحيا مصر لمساعدة الدولة فى مواجهة هذه الجائحة، ارجو من السيد النائب او غيره الا يتحدثون عن نقابة الصحفيين او الصحفيين المصريين دون علم لأن ذلك خط احمر لن يكون مسموحا به ابدا" .